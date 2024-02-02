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Шалимов: у топ-клубов России теперь одна цель — выиграть РПЛ. Чемпионат стал интереснее!

Шалимов: у топ-клубов России теперь одна цель — выиграть РПЛ. Чемпионат стал интереснее!
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Бывший тренер «Краснодара», «Ахмата» и «Урала» Игорь Шалимов считает, что Российская Премьер-Лига прибавила в привлекательности.

«Парадоксальная ситуация: когда были еврокубки, все стремились туда попасть. А когда наконец доходили, даже стык не могли пройти. В итоге в групповых турнирах у нас одна или две команды были. А сейчас, после отстранения, у больших команд осталась одна цель — выиграть чемпионат. Всё остальное ничего не даёт, хотя, по сути, не давало и раньше.

Вспомните, как «Динамо» радовалось, попав в еврокубки. Поехали в Тбилиси и вылетели от местного «Динамо» и не попали в группу. А сейчас «Динамо», «Спартак», «Локомотив», не говоря уже о «Краснодаре» и «Зените», ставят задачу выиграть чемпионат. А для этого надо шевелиться, и очень серьёзно: проводить большую работу на трансферном рынке, по тренеру. Потому что любое место, кроме первого, теперь неинтересно. Ещё внизу борьба идёт, а середина как была неинтересной, такой и остаётся. Когда есть только два трофея, по которым можно чётко подвести итоги, это интереснее борьбы за третьи-пятые места.

Мне лично РПЛ интереснее сегодня смотреть, чем середняков испанского или итальянского чемпионатов. И не только потому, что тут всё своё, родное. По мне, чемпионат России действительно стал интереснее», — рассказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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