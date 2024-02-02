Шалимов: Галицкий хотел, чтобы «Краснодар» никогда не останавливался

Бывший тренер «Краснодара», «Ахмата» и «Урала» Игорь Шалимов высказался о владельце краснодарского клуба Сергее Галицком.

«Стиль — очень абстрактное понятие, как и определение «атакующий футбол». Это надо два часа объяснять и фишки двигать. Если по-простому, у Сергея Николаевича была мечта — 11 воспитанников в первой команде. И ему тоже всегда нравился комбинационный футбол, чтобы команда действовала агрессивно и никогда не останавливалась — забивала один, второй, третий. Это хорошие мечты.

На самом деле много кто такого хочет. Но в ущерб чему надо играть в такой футбол? В таком случае ты не будешь так организован в обороне и будешь пропускать быстрые атаки. Ни один тренер не скажет: «Давайте играть в атакующий футбол и получать по три». Сама команда ему возразит: «Вы что такое говорите?» Сейчас «Краснодар» организовал оборону и пропустил меньше всех мячей», — рассказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.