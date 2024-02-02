Марко Николич ответил, устаивает ли его жизнь в ОАЭ

Главный тренер «Шабаб Аль-Ахли» Марко Николич ответил, устаивает ли его жизнь в ОАЭ. Также он оценил уровень футбола в ОАЭ, Катаре и Саудовской Аравии.

«Это фейк, как вы, молодые, говорите, что меня не устраивает жизнь в ОАЭ. Не мой стиль, чтобы я комментировал каждый день всю футбольную жизнь. Клуб, в котором я работаю, — очень большой и один из лучших.

У нас несколько футбольных полей, хорошая база. Уровень футбола лучше, чем я ожидал. И это я говорю обо всём регионе: Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ.

Все знают, что значит Дубай. Я пришёл сюда ради футбола, а не денег или жизни. Не знаю, что будет завтра, — пути Господни неисповедимы», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.