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Марко Николич ответил, устаивает ли его жизнь в ОАЭ

Марко Николич ответил, устаивает ли его жизнь в ОАЭ
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Главный тренер «Шабаб Аль-Ахли» Марко Николич ответил, устаивает ли его жизнь в ОАЭ. Также он оценил уровень футбола в ОАЭ, Катаре и Саудовской Аравии.

«Это фейк, как вы, молодые, говорите, что меня не устраивает жизнь в ОАЭ. Не мой стиль, чтобы я комментировал каждый день всю футбольную жизнь. Клуб, в котором я работаю, — очень большой и один из лучших.

У нас несколько футбольных полей, хорошая база. Уровень футбола лучше, чем я ожидал. И это я говорю обо всём регионе: Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ.

Все знают, что значит Дубай. Я пришёл сюда ради футбола, а не денег или жизни. Не знаю, что будет завтра, — пути Господни неисповедимы», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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