«Урал» объявил о переходе Александра Юшина в «Родину»

Футбольный клуб «Урал» на своём официальном сайте объявил об уходе Александра Юшина. Футболист продолжит карьеру в составе московской «Родины».

«Александр Юшин покидает ФК «Урал». Благодарим его за каждую сыгранную минуту в нашей команде. Желаем успешного продолжения карьеры!» — написала пресс-служба екатеринбургского клуба.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Юшин провёл за «Урал» 19 матчей во всех турнирах (13 — в Российской Премьер-Лиге, шесть — в Кубке страны). На счету Александра один гол и одна результативная передача. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Юшина в € 900 тыс. Ранее футболист выступал за «Нефтехимик», «Калугу» и ряд других клубов из низших российских дивизионов.