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Мухсин Мухамадиев: ребята из сборной Таджикистана сделали большое дело

Мухсин Мухамадиев: ребята из сборной Таджикистана сделали большое дело
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Бывший таджикистанский футболист, экс-форвард московских «Локомотива» и «Спартака» Мухсин Мухамадиев высказался о выступлении национальной команды на Кубке Азии. В 1/4 финала сборная Таджикистана уступила Иордании — 0:1.

Кубок Азии . 1/4 финала
02 февраля 2024, пятница. 14:30 МСК
Таджикистан
Окончен
0 : 1
Иордания
0:1 Ханонов – 66'    

«Наши ребята отдали все силы, немного не повезло. Игра была до первого забитого гола. К сожалению, рикошет помешал сборной Таджикистана добиться успеха. Но ребята до последнего старались, пытались сравнять. Видимо, потеряли слишком много сил в предыдущей игре.

Несмотря на вылет, ребята сделали большое дело — попали в восьмёрку сильнейших в Азии. Конечно, хотелось пройти дальше, но чуть-чуть не повезло. Не назвал бы это сказкой, но было красиво. Сыграли очень достойно, по-новому себя открыли», — сказал Мухамадиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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