Мухсин Мухамадиев: ребята из сборной Таджикистана сделали большое дело

Бывший таджикистанский футболист, экс-форвард московских «Локомотива» и «Спартака» Мухсин Мухамадиев высказался о выступлении национальной команды на Кубке Азии. В 1/4 финала сборная Таджикистана уступила Иордании — 0:1.

«Наши ребята отдали все силы, немного не повезло. Игра была до первого забитого гола. К сожалению, рикошет помешал сборной Таджикистана добиться успеха. Но ребята до последнего старались, пытались сравнять. Видимо, потеряли слишком много сил в предыдущей игре.

Несмотря на вылет, ребята сделали большое дело — попали в восьмёрку сильнейших в Азии. Конечно, хотелось пройти дальше, но чуть-чуть не повезло. Не назвал бы это сказкой, но было красиво. Сыграли очень достойно, по-новому себя открыли», — сказал Мухамадиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.