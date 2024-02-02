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Шалимов считает, что российские команды ещё не скоро вернут в международные турниры

Шалимов считает, что российские команды ещё не скоро вернут в международные турниры
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Бывший полузащитник «Спартака», «Интера», сборной России, экс-тренер «Краснодара», «Ахмата» и «Урала» Игорь Шалимов высказал мнение, изменился ли уровень РПЛ за полтора года, которые он не тренирует.

«Мы этот уровень не поймём, пока клубы не сыграют в еврокубках или сборная — официальный матч. До этого, я думаю, нам ещё далеко. Не скоро это всё будет. Но по ощущениям – чемпионат стал интереснее. Мне его на самом деле интересно смотреть», — сказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, последним местом работы Шалимова был екатеринбургский «Урал». В этом клубе российский специалист работал в период с августа 2021 года по август 2022 года.

После завершения первой части нынешнего сезона РПЛ первое место занимает «Краснодар» (38 очков), на второй строчке расположился «Зенит» (36 очков), третье место занимает «Динамо» (32 очка).

Турнирная таблица РПЛ
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