Шалимов: мне странно слышать что-то негативное про «Матч ТВ»

Бывший полузащитник «Спартака», «Интера», сборной России, экс-тренер «Краснодара», «Ахмата» и «Урала» Игорь Шалимов рассказал, что не понимает критику в адрес «Матч ТВ».

«Как проходит стандартный день временно бескомандного тренера? Мне странно слышать что-то негативное про «Матч ТВ». Есть такое отношение у какой-то группы людей. Не всех туда приглашают. Какой у меня может быть мотив, чтобы не пойти и не обсудить футбол в прямом эфире? Я минусов не вижу, поэтому с удовольствием принимаю эти приглашения, хожу, мне интересно. Чтобы говорить о каких-то играх, их надо посмотреть, поэтому и на это время уходит. Вообще, когда говоришь с журналистами, надо держать себя в тонусе, это важно, на мой взгляд. Мне интересно, я получаю от этого удовольствие», — рассказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Игорь Шалимов начал тренерскую деятельность в 2001 году, возглавив «Краснознамёнск», в котором он также трудился в роли исполняющего директора. С 2008 по 2011 год Шалимов работал с женской сборной России, а в 2016 году встал у руля «Краснодара». Последним местом работы российского специалиста остаётся футбольный клуб «Урал», который он покинул в 2022 году.