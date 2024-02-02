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Кобелев: разве Захарян был важен для «Динамо»?

Кобелев: разве Захарян был важен для «Динамо»?
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев ответил на вопрос по поводу перспектив молодых игроков бело-голубых и в частности Ярослава Гладышева. В контексте сравнения Гладышева с Арсеном Захаряном специалист заявил, что ушедший в «Реал Сосьедад» полузащитник не был важен для игры «Динамо».

«Я из молодых футболистов «Динамо» пока никого толком не видел, как появятся, так и будем смотреть. Гладышев? Он уже давно играет, какой же он молодой, несколько лет в команде.

Может ли Гладышев стать вторым Захаряном по своей важности для команды? А разве Захарян был важен для «Динамо»? Если вы считаете, что да, то мы с вами по-разному думаем. В перспективах Гладышева всё зависит от множества факторов: тренера, расстановки, позиции на футбольном поле», — приводит слова Кобелева Legalabet.

Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» в августе 2023 года. Накануне стало известно, что Арсен попал в заявку испанского клуба на матч с «Жироной», несмотря на повреждение, которое он получил в прошлом туре.

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