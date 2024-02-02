Захарян попал в заявку «Сосьедада» на матч с «Жироной», в прошлой игре он получил травму

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян попал в заявку команды на матч 23-го тура Ла Лиги с «Жироной».

Напомним, ранее агент Геннадий Голубин, представляющий интересы Захаряна, сообщил, что его клиент пропустит ближайший матч своей команды с «Жироной» из-за травмы. Российский футболист получил повреждение во время матча 22-го тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано» (0:0). Захарян растянул связки голеностопа левой ноги.

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С «Жироной» «Реал Сосьедад» сыграет в эту субботу, 3 февраля. Начало матча — в 23:00 мск. «Сосьедад» после 22 туров чемпионата Испании занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 36 очков.