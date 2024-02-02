Игрок «Крыльев Советов» Бабкин: самые тяжёлые сборы были у Николича

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин вспомнил самые тяжёлые тренировочные сборы в своей карьере, а также рассказал, какие преимущества есть у самарцев перед конкурентами.

«Самые сложные сборы были у Марко Николича. Это были первые сборы с «Локомотивом», с основной командой. Самые тяжёлые в моей жизни. Уровень нагрузок был запредельный. Особенно в зале мы занимались интенсивно и тяжело. При этом надо было работать на максимуме.

За счёт чего нам удалось успешно провести первый отрезок чемпионата? Мы проделали хорошую работу. Пахали на сборах и, я надеюсь, вторую часть сезона проведём не хуже. Считаю, мы готовы бороться за медали.

Наши преимущества перед другими командами? Хороший тренер. А так, всё покажем на поле, чтобы не быть голословным. Пусть лучше другие отмечают наши сильные стороны», — приводит слова Бабкина Eurofootball.

Напомним, Бабкин выступал за взрослую команду московского «Локомотива» с 2021 по 2022 год. За этот период 21-летний футболист принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Сербский специалист Марко Николич тренировал железнодорожников с 2020 по 2021 год.

В сентябре 2022 года Бабкин перешёл в «Крылья Советов» на правах аренды. В сентябре 2023 года состоялся полноценный трансфер полузащитника из «Локомотива» в самарский клуб. В составе «Крыльев Советов» Бабкин принял участие в 36 матчах во всех соревнованиях, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей.