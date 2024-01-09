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«Крылья Советов» объявили расписание матчей на зимние сборы

«Крылья Советов» объявили расписание матчей на зимние сборы
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«Крылья Советов» объявили свои планы на зимние учебно-тренировочные сборы. Так, команды выйдет из отпуска 13 января и соберётся в Москве, откуда отправится на сборы в Турцию.

Все три сбора самарцев пройдут в Турции: первый — с 13 по 26 января, второй — с 31 января по 13 февраля, третий — с 17 февраля по 1 марта. Медицинское обследование футболисты «Крыльев Советов» пройдут 30 января.

Соперники самарского клуба по товарищеским матчам на сборах:

  • 24 января — «Вождовац» (Сербия)
  • 26 января -  «Раднички 1923» (Сербия)
  • 2 февраля — «Алания»
  • 7 февраля — «Пюник» (Армения)
  • 13 февраля — «Ахмат»
  • 19 февраля — «Динамо» (Москва), два матча
  • 25 февраля — «Химки»

В первом матче после возобновления сезона «Крылья Советов» сыграют с «Ростовом» в гостях в рамках РПЛ.

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