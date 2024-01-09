«Крылья Советов» объявили расписание матчей на зимние сборы

«Крылья Советов» объявили свои планы на зимние учебно-тренировочные сборы. Так, команды выйдет из отпуска 13 января и соберётся в Москве, откуда отправится на сборы в Турцию.

Все три сбора самарцев пройдут в Турции: первый — с 13 по 26 января, второй — с 31 января по 13 февраля, третий — с 17 февраля по 1 марта. Медицинское обследование футболисты «Крыльев Советов» пройдут 30 января.

Соперники самарского клуба по товарищеским матчам на сборах:

24 января — «Вождовац» (Сербия)

26 января - «Раднички 1923» (Сербия)

2 февраля — «Алания»

7 февраля — «Пюник» (Армения)

13 февраля — «Ахмат»

19 февраля — «Динамо» (Москва), два матча

25 февраля — «Химки»

В первом матче после возобновления сезона «Крылья Советов» сыграют с «Ростовом» в гостях в рамках РПЛ.