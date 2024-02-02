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Марцел Личка высказался о выходе на поле в качестве игрока в матче с 2DROTS

Марцел Личка высказался о выходе на поле в качестве игрока в матче с 2DROTS
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о своём участии в товарищеском матче с 2DROTS в качестве игрока. Встреча состоялась 18 ноября 2023 года и завершилась победой «Динамо» — 2:1.

«Тянет ли меня ещё на поле или это было баловство? Будь у меня возможность вернуться на 20 лет назад, чтобы бегать на поле, тренироваться, я бы это сделал.

Стараюсь бегать, но уже не успеваю. Эти игроки в 10 раз сильнее и быстрее. Повторюсь, была бы возможность вернуться на 20 лет назад, да, хотелось бы это сделать. С удовольствием повторил бы карьеру [игрока]. Моя работа в футболе — это подарок, потому что это моё хобби. Ты можешь зарабатывать деньги, и, если не дурак, у тебя может быть хорошая жизнь после завершения карьеры, если ты не потратишь деньги на автомобили или ещё куда-то.

Счастье, что я смог остаться в футболе, хоть и на другой стороне, нежели футболист. Рад, что могу работать тренером», — сказал Личка в видео на YouTube-канале «Динамо».

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