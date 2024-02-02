Личка ответил на вопрос, почему часто даёт интервью и хорошо относится к журналистам

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, по какой причине он не отказывает журналистам в интервью и в целом положительно относится к их работе.

«Мы работаем в очень популярном спорте. Все хотят знать мнение тренера. Я уважаю вашу работу (журналистов. — Прим. «Чемпионата»), потому что вы зарабатываете деньги тем, что берёте интервью. Честно скажу, что порой хочется сразу после игры поехать домой и отдохнуть, потому что я тоже устаю [физически] и ментально после игры.

Мой самый нелюбимый вопрос? «Почему вы проиграли?» Если бы знал перед игрой, что так будет, разумеется, человек бы отреагировал и что-то поменял», — сказал Личка в интервью на YouTube-канале «Динамо».

Напомним, после 18 туров чемпионата России «Динамо» набрало 32 очка и на текущий момент занимает третье место.