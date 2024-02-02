Павел Мамаев считает, что стал мудрее

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев оценил, как он изменился в последнее время.

«Изменился ли я как человек, наверное, видно со стороны. Но, кажется, что да. Стал взрослее и мудрее во многом. Нет ли сожаления, что мудрость не пришла раньше? Всему своё время. Зачем о чём-то сожалеть. Сейчас так, как должно быть. Я счастлив и развиваюсь, у меня прекрасная семья», — передает слова Мамаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 2 февраля, Павел Мамаев посетил матч 1-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ, в котором встречались «Шабаб Аль-Ахли» и «Ростов». Команды играли на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). «Ростов» одержал победу со счётом 3:1.

Напомним, Мамаев завершил игровую карьеру в феврале 2023 года. Последним его клубом были подмосковные «Химки».