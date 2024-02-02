Павел Мамаев: обратно в футбол не тянет, голова забита совершенно другим

Бывший полузащитник ЦСКА, «Краснодара», «Ростова» Павел Мамаев рассказал, что не обладает желанием возобновить футбольную карьеру.

«Встреча со старыми друзьями — класс! Был рад всех увидеть. Ребята молодцы, выиграли даже вдесятером.

Обратно в футбол не тянет, потому что много работы. Академия развивается, мягко говоря, семимильными шагами, потихоньку двигаемся. Голова забита совершенно другим», — передает слова Мамаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Мамаев завершил карьеру в феврале 2023 гола.

Российский полузащитник присутствовал на игре «Ростова» с «Шабаб Аль‑Ахли», который состоялся в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ в Абу‑Даби. Павел выступал за ростовский клуб с 2020 по 2021 год.