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Южная Корея победила Австралию в 1/4 финала Кубка Азии, отыгравшись на 90+6-й минуте

Южная Корея победила Австралию в 1/4 финала Кубка Азии, отыгравшись на 90+6-й минуте
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Завершился матч 1/4 финала Кубка Азии, в котором встречались сборные Австралии и Южной Кореи. Команды играли на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре (Катар). Сборная Южной Кореи одержала победу со счётом 2:1 в дополнительное время.

На 42-й минуте отличился полузащитник сборной Австралии Крейг Гудвин. Ему ассистировал Натаниэль Аткинсон. На 90+6-й минуте нападающий Южной Кореи Хван Хи Чан реализовал пенальти. На 104-й минуте нападающий Сон Хын Мин вывел корейцев вперёд. В концовке первого дополнительного тайма австралийцы остались в меньшинстве: был удалён полузащитник Эйден О'Нил.

В полуфинале сборная Южной Кореи встретится с национальной командой Иордании. Игра состоится во вторник, 6 февраля.

Напомним, Кубок Азии проходит в Катаре с 12 января по 10 февраля. В турнире принимали участие 24 национальные команды. Действующим победителем является сборная Катара (2019). Наибольшее количество побед в Кубке Азии на счету сборной Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея.

Кубок Азии . 1/4 финала
02 февраля 2024, пятница. 18:30 МСК
Австралия
Окончен
1 : 2
ДВ
Южная Корея
1:0 Гудвин – 42'     1:1 Чан – 90+6'     1:2 Мин – 104'    
Удаления: О'Нил – 105+4' / нет
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