Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал поражение в матче со «Спартаком»
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Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов высказался о контрольном матче со «Спартаком» (2:3).
Товарищеские матчи (клубы) - 2024
02 февраля 2024, пятница. 16:00 МСК
Спартак
Москва, Россия
Окончен
3 : 2
Торпедо М
Москва, Россия
1:0 Зиньковский – 3' 1:1 Рейна – 16' 2:1 Медина – 52' 2:2 Орехов – 64' 3:2 Промес – 74'
«Первый тайм мы отыграли уверенно и хорошо, имели преимущество как территориальное, так и игровое, да и моментов мы создали больше, чем «Спартак». В первом тайме нам удавалось то, что хотим видеть от команды: в атаке, в перестроениях, в обороне.
Во втором тайме «Торпедо» меньше удавалась наша игра, больше играли в обороне. Да, забили один гол, но всё ещё впереди, будем работать над ровным проведением вторых таймов. Если брать игру с ЦСКА, была примерно такая же картина: выигрывали первый тайм, но проиграли второй. В целом ребята старались, ничего плохого сказать не могу. Хороший спарринг», — сказал Кононов в интервью клубной пресс-службе.
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