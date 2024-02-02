Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал поражение в матче со «Спартаком»

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов высказался о контрольном матче со «Спартаком» (2:3).

«Первый тайм мы отыграли уверенно и хорошо, имели преимущество как территориальное, так и игровое, да и моментов мы создали больше, чем «Спартак». В первом тайме нам удавалось то, что хотим видеть от команды: в атаке, в перестроениях, в обороне.

Во втором тайме «Торпедо» меньше удавалась наша игра, больше играли в обороне. Да, забили один гол, но всё ещё впереди, будем работать над ровным проведением вторых таймов. Если брать игру с ЦСКА, была примерно такая же картина: выигрывали первый тайм, но проиграли второй. В целом ребята старались, ничего плохого сказать не могу. Хороший спарринг», — сказал Кононов в интервью клубной пресс-службе.