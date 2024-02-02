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Bild: «Боруссия» намерена предложить Ройсу работу в клубе после завершения его контракта

Bild: «Боруссия» намерена предложить Ройсу работу в клубе после завершения его контракта
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Руководство дортмундской «Боруссии» не считает целесообразным продлевать контракт с 34-летним атакующим полузащитником Марко Ройсом. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, боссы «шмелей» считают, что на текущий момент Ройс может приносить пользу только на позиции «десятки», и думают, что более рациональным вариантом будет заменить его более молодым футболистом.

Подчёркивается, что «Боруссия» намерена сохранить Ройса в клубе, предложив ему административную должность.

Ранее в СМИ появилась информация, что немецкий футболист хочет продолжить футбольную карьеру и рассматривает вариант с переходом в другой клуб в случае, если «Боруссия» не пролонгирует с ним трудовое соглашение.

Ройс выступает в составе «шмелей» с 2012 года. За этот период он принял участие в 411 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 167 голами и 124 результативными передачами.

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Bild: «Боруссия» намерена предложить Ройсу работу в клубе после завершения его контракта
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