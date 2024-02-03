«Карпин или Шалимов». Быстров выбрал нового главного тренера для «Ливерпуля»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров ответил на вопрос, кто из тренеров смог бы сменить немецкого специалиста Юргена Клоппа в «Ливерпуле».

«Карпин или Шалимов», — сказал Быстров в эфире «Матч Премьер».

Напомним, 26 января Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании этого сезона. В своём заявлении немецкий специалист дал понять, что у него больше не осталось энергии на тренерскую работу в команде.

56-летний немецкий специалист возглавил английский «Ливерпуль» 8 октября 2015 года. За это время Юрген Клопп выиграл с «красными» семь трофеев. «Ливерпуль» при Клоппе побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке английской лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

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Клопп после матча раздаёт фанатам пиво: