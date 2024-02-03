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«ПСЖ» не хочет продлевать контракт с братом Мбаппе из-за вероятного ухода француза

«ПСЖ» не хочет продлевать контракт с братом Мбаппе из-за вероятного ухода француза
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Французский «Пари Сен-Жермен» остановил процесс переговоров о продлении контракта с Этаном Мбаппе — младшим братом звёздного нападающего клуба Килиана Мбаппе из-за того, что в команде убеждены в скором уходе француза в мадридский «Реал», сообщает журналист Хосе Альварез на своей страничке в Х (Ранее Twitter).

Ранее ряд источников сообщали, что Килиан Мбаппе находится в продвинутой стадии переговоров с «Реалом» и в скором времени должно быть объявлено о подписании контракта с мадридцами официально.

Этану Мбаппе 17 лет. Он выступает на позиции центрального и опорного полузащитника. В текущем сезоне Этан провёл 13 матчей в молодёжной команде, в составе которой стал автором трёх голов и трёх результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 500 тыс.

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