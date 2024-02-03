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Арташес Арутюнянц: если Джикия сейчас будет на рынке, «Ростов» его рассмотрит

Арташес Арутюнянц: если Джикия сейчас будет на рынке, «Ростов» его рассмотрит
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц ответил на вопрос, сохранился ли интерес у ростовского клуба к центральному защитнику московского «Спартака» Георгию Джикии.

«У нас четыре центральных защитника. Если Джикия сейчас будет на рынке, мы рассмотрим его», — приводит слова Арутюнянца «РБ Спорт».

Напомним, в минувшем октябре президент «Ростова» сообщил, что Джикия интересен его клубу.

В нынешнем сезоне Джикия принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. В общей сложности 30-летний защитник провёл на поле 706 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 мая 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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