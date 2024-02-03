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«Ты нападающий или кто?» Джикия подшутил над ростом новичка «Спартака» Угальде

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия обратился к новичку команды Манфреде Угальде, который перешёл в стан красно-белых из нидерландского «Твенте».

«Ты маленький. Ты нападающий или кто?», — сказал Джикия в видео, опубликованном пресс-службой «Спартака».

«Увидишь», — ответил Угальде.

Напомним, Угальде присоединился к «Спартаку» в начале этой недели. По данным СМИ, сумма сделки составила € 13 млн, что стало одним из самых дорогих приобретений красно-белых.

В текущем сезоне 21-летний Манфред Угальде провёл 25 матчей за «Твенте» во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Рыночная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 5 млн.

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