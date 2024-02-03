Нападающий Кирилл Никишин перешёл из «Локомотива» в «Тюмень»

Нападающий Кирилл Никишин стал игроком «Тюмени». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Ранее 19-летний Кирилл Никишин находился в структуре московского «Локомотива». Пресс-служба железнодорожников отмечает, что у клуба есть опция обратного выкупа прав на футболиста.

«Этот скоростной форвард – воспитанник московского «Локомотива». В прошлом сезоне в составе родного клуба стал обладателем золотой медали Молодёжной футбольной лиги, став автором шести голов в 16 матчах.

Забивал новичок «Тюмени» за юношескую и молодёжную сборные России. При этом во взрослом футболе у него пока всего два неполных матча – в Кубке страны за «Локомотив» в играх против «Краснодара» и нижегородского «Пари НН». В «Тюмени» Никишин будет выступать под 81-м номером», — написано в заявлении «Тюмени».