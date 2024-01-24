«Тюмень» укрепила состав воспитанником «Зенита»

Полузащитник Андрей Марьянов стал игроком «Тюмени». Об этом сообщил официальный сайт тюменского клуба.

Андрей Марьянов является воспитанником санкт-петербургского «Зенита». Предыдущим клубом футболиста был костромской «Спартак». Отмечается, что в составе «Тюмени» он будет выступать под 70-м игровым номером.

«В составе «Зенита» в юношеской лиге УЕФА выходил на поле в матчах против английского «Челси», «Ювентуса» из Италии и шведского «Мальмё».

Вызывался в юношескую сборную России, с которой противостоял сверстникам из Испании, Германии, Италии, Португалии, Мексики и других стран», — написано в заявлении клуба.

В текущем сезоне Второй лиги 19-летний Андрей Марьянов провёл семь матчей, в которых забил один мяч.