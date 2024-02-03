Стал известен состав «Динамо» на матч с болгарским «Ботевом»

В контрольном матче встретятся московское «Динамо» и болгарский «Ботев». Команды будут играть на стадионе «Регнум Кария Гольф энд Спа» в Белеке (Турция). Начало матча — в 13:00 по московскому времени.
Стартовый состав «Динамо»: Шунин, Бессмертный, Лепский, Бальбуэна, Паршивлюк, Чавес, Карраскаль, Гагнидзе, Бабаев, Гладышев, Смолов.
Запасные: Лещук, Кудравец, Окишор, Цесь, Чупаёв, Назаренко.
Ранее, 25 января, динамовцы разгромили катарскую «Аль-Вакру» со счётом 9:2. В составе бело-голубых отличились Даниил Фомин, Константин Тюкавин (дважды), Ярослав Гладышев, Ульви Бабаев, Фёдор Смолов (дважды), Денис Макаров и Александр Чупаёв.
«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 32 очка за 18 матчей.
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