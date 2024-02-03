Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стал известен состав «Динамо» на матч с болгарским «Ботевом»

Стал известен состав «Динамо» на матч с болгарским «Ботевом»
Аудио-версия:
Комментарии

В контрольном матче встретятся московское «Динамо» и болгарский «Ботев». Команды будут играть на стадионе «Регнум Кария Гольф энд Спа» в Белеке (Турция). Начало матча — в 13:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
03 февраля 2024, суббота. 13:00 МСК
Ботев П
Пловдив, Болгария
2-й тайм
2 : 2
Динамо
Москва, Россия
1:0 Николов – 1'     2:0 Николов – 17'     2:1 Смолов – 21'     2:2 Карраскаль – 45'    

Стартовый состав «Динамо»: Шунин, Бессмертный, Лепский, Бальбуэна, Паршивлюк, Чавес, Карраскаль, Гагнидзе, Бабаев, Гладышев, Смолов.
Запасные: Лещук, Кудравец, Окишор, Цесь, Чупаёв, Назаренко.

Ранее, 25 января, динамовцы разгромили катарскую «Аль-Вакру» со счётом 9:2. В составе бело-голубых отличились Даниил Фомин, Константин Тюкавин (дважды), Ярослав Гладышев, Ульви Бабаев, Фёдор Смолов (дважды), Денис Макаров и Александр Чупаёв.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 32 очка за 18 матчей.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android