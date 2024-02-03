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«Балтика» обыграла «Акрон» в товарищеском матче со счётом 5:3

Футболисты калининградской «Балтики» обыграли тольяттинский «Акрон» со счётом 5:3. Товарищеский матч между российскими клубами прошёл на стадионе «Мегасарай» в турецком Белеке. Встреча прошла в формате из трёх таймов по 45 минут.

У тольяттинцев забитыми голами отметился Андрес Понсе (19-я и 27-я минуты) и Абу-Саид Эльдарушев (93-я минута). В составе «Балтики» голы забили Виталий Лисакович (25-я и 54-я минуты), Анхело Энрикес (32-я и 59-я минуты) и Кристиян Бистрович (64-я минута).

В предыдущих товарищеских матчах «Балтика» уступила воронежскому «Факелу» со счётом 1:2, а «Акрон» обыграл московский «Локомотив» со счётом 2:0.

В турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024 «Балтика» с 13 очками в активе занимает предпоследнее, 15-е место. «Акрон», имея в активе 35 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги.