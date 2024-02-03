Марко Николич: сто процентов, что в один день я вновь буду работать в России

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал слухи о том, что в его услугах было заинтересовано московское «Динамо», а также высказался о возможности вновь работать в России.

«Была ли правда в информации с интересом со стороны «Динамо» и других команд РПЛ? Где была правда и если была правда, мы никогда не узнаем. Если что-то случится, то вы обязательно узнаете. Все знают, что я чувствовал себя отлично в Москве и России. У меня осталось там очень много друзей и хороших впечатлений, горжусь этим.

100%, что в один день я вновь буду работать в России. Когда? Не знаю, возможно, через три месяца или через три года. Никто не может сказать. Точно могу сказать, что у меня есть желание ещё раз поработать в России.

Я никогда ничего не говорил, если дело доходило до серьёзных предложений. Считаю, что как профессионалу мне не стоит об этом [переговорах] говорить. Просто нужно уважать людей, с которыми я общался. Если кто-то из них захочет раскрыть всё это [без проблем], но я не буду тем человеком, который будет раскрывать такие вещи», — сказал Николич в интервью на YouTube-канала футбольного журналиста Нобеля Арустамяна.

Напомним, Николич тренировал «Локомотив» с 2020 по 2021 год. С лета 2023 года сербский специалист возглавляет «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.