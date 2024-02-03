Николич рассказал, что приглашал Кокорина в «Шабаб Аль-Ахли»

Главный тренер клуба «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ Марко Николич рассказал, что приглашал нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, когда возглавил команду.

«Я звал в свою команду Кокорина и он был не против приехать? Все знают, что у меня хорошее отношение к Александру. Я хотел его забрать в команду в тот момент, как только приехал сюда, но не получилось. У него был хороший сезон в «Арисе». Не помню, я звонил его агенту или он сам. Разговор и идея были, но не получилось», — сказал Николич в видео в телеграм-канале Nobel.

В текущем сезоне чемпионата Кипра 32-летний Александр Кокорин провёл 15 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Также на его счету пять игр, два гола и один ассист в Лиге Европы.