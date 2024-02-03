«Алавес» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч 23-го тура Примеры
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Сегодня, 3 февраля, состоится матч 23-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона». Игра пройдёт в Витории на стадионе «Мендисорроса». Начало запланировано на 20:30 по московскому времени. Встречу обслужит бригада судей во главе с Хуаном Мартинесом Мануэро. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Испания - Примера . 23-й тур
03 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Алавес
Витория
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Алавес»: Сивера, Тенаглия, Марин, Лопес, Дуарте, Сола, Гевара, Бланко, Альдалур, Омородион, Риоха.
«Барселона»: Пенья, Кунде, Араухо, Кристенсен, Канселу, Кубарси, де Йонг, Гюндоган, Педри, Ямал, Левандовски.
Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.
«Барселона» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 47 очков в 22 встречах. «Алавес» имеет в собственном активе 26 очков. Он занимает 12-ю позицию.
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