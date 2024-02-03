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«Штутгарт» в большинстве обыграл «Фрайбург» в матче Бундеслиги

«Штутгарт» в большинстве обыграл «Фрайбург» в матче Бундеслиги
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Завершился матч 20-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Фрайбург» и «Штутгарт». Команды играли на стадионе «Европа-парк-Штадион» во Фрайбург-им-Брайсгау (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. «Штутгарт» одержал победу со счётом 3:1.

На третьей минуте отличился нападающий «Штутгарта» Дениз Ундав. Через четыре минуты форвард Крис Фюрих увеличил преимущество гостей. На 18-й минуте был удалён полузащитник «Фрайбурга» Мерлин Рёль. В концовке первого тайма защитник Лукас Кюблер отыграл один мяч хозяев. На 74-й минуте защитник Максимилиан Миттельштедт забил третий мяч «Штутгарта».

«Штутгарт» занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 40 очков после 20 матчей. «Фрайбург» находится на седьмой строчке, заработав 28 очков. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Байер» (52).

Германия - Бундеслига . 20-й тур
03 февраля 2024, суббота. 17:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
1 : 3
Штутгарт
Штутгарт
0:1 Ундав – 3'     0:2 Фюрих – 7'     1:2 Кюблер – 45+11'     1:3 Миттельштедт – 74'    
Удаления: Рёль – 18' / нет

В параллельных встречах «Вердер» обыграл «Майнц» со счётом 1:0, а «Бохум» и «Аугсбург» сыграли вничью — 1:1.

Германия - Бундеслига . 20-й тур
03 февраля 2024, суббота. 17:30 МСК
Майнц
Майнц
Окончен
0 : 1
Вердер
Бремен
0:1 Дукш – 2'    
Германия - Бундеслига . 20-й тур
03 февраля 2024, суббота. 17:30 МСК
Бохум
Бохум
Окончен
1 : 1
Аугсбург
Аугсбург
1:0 Брошински – 33'     1:1 Демирович – 90+1'    
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