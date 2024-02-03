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«Штутгарт» в большинстве обыграл «Фрайбург» в матче Бундеслиги

Завершился матч 20-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Фрайбург» и «Штутгарт». Команды играли на стадионе «Европа-парк-Штадион» во Фрайбург-им-Брайсгау (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. «Штутгарт» одержал победу со счётом 3:1.

На третьей минуте отличился нападающий «Штутгарта» Дениз Ундав. Через четыре минуты форвард Крис Фюрих увеличил преимущество гостей. На 18-й минуте был удалён полузащитник «Фрайбурга» Мерлин Рёль. В концовке первого тайма защитник Лукас Кюблер отыграл один мяч хозяев. На 74-й минуте защитник Максимилиан Миттельштедт забил третий мяч «Штутгарта».

«Штутгарт» занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 40 очков после 20 матчей. «Фрайбург» находится на седьмой строчке, заработав 28 очков. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Байер» (52).

В параллельных встречах «Вердер» обыграл «Майнц» со счётом 1:0, а «Бохум» и «Аугсбург» сыграли вничью — 1:1.