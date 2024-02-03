«Ньюкасл» сыграл вничью с «Лутон Таун» со счётом 4:4

Сегодня, 3 февраля, в матче 23-го тура английской Премьер-лиги встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Лутон Таун». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн (Англия). Главным арбитром встречи являлся Томас Брамэлл. Игра началась в 18:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 4:4.

На седьмой минуте Шон Лонгстафф вывел хозяев вперёд. На 21-й минуте Гэбриел Ошо сделал счёт равным, однако через две минуты Лонгстафф оформил дубль. На 40-й минуте Росс Баркли вновь сделал счёт равным, а на 59-й минуте Карлтон Моррис реализовал 11-метровый удар и впервые вывел гостей вперёд. На 62-й минуте Элайджа Адебайо упрочил преимущество «Лутон Таун». Затем, на 67-й минуте, Киран Триппьер отыграл один мяч, а на 73-й минуте Харви Барнс сделал счёт 4:4.

На данный момент после 23 сыгранных матчей АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» располагается на девятом месте с 33 очками. «Лутон Таун находится на 16-й строчке с 20 очками.