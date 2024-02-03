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«Ньюкасл» сыграл вничью с «Лутон Таун» со счётом 4:4

«Ньюкасл» сыграл вничью с «Лутон Таун» со счётом 4:4
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Сегодня, 3 февраля, в матче 23-го тура английской Премьер-лиги встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Лутон Таун». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн (Англия). Главным арбитром встречи являлся Томас Брамэлл. Игра началась в 18:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 4:4.

На седьмой минуте Шон Лонгстафф вывел хозяев вперёд. На 21-й минуте Гэбриел Ошо сделал счёт равным, однако через две минуты Лонгстафф оформил дубль. На 40-й минуте Росс Баркли вновь сделал счёт равным, а на 59-й минуте Карлтон Моррис реализовал 11-метровый удар и впервые вывел гостей вперёд. На 62-й минуте Элайджа Адебайо упрочил преимущество «Лутон Таун». Затем, на 67-й минуте, Киран Триппьер отыграл один мяч, а на 73-й минуте Харви Барнс сделал счёт 4:4.

На данный момент после 23 сыгранных матчей АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» располагается на девятом месте с 33 очками. «Лутон Таун находится на 16-й строчке с 20 очками.

Англия - Премьер-лига . 23-й тур
03 февраля 2024, суббота. 18:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
4 : 4
Лутон Таун
Лутон
1:0 Лонгстафф – 7'     1:1 Ошо – 21'     2:1 Лонгстафф – 23'     2:2 Баркли – 40'     2:3 Моррис – 59'     2:4 Адебайо – 62'     3:4 Триппьер – 67'     4:4 Барнс – 73'    
Турнирная таблица АПЛ сезона-2023/2024
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