Кабо-Верде — ЮАР: футболист «Краснодара» Ленини в старте на матч 1/4 финала Кубка Африки

Сегодня, 3 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка африканских наций, в котором встретятся сборные Кабо-Верде и ЮАР. Игра пройдёт на стадионе «Стад Шарль Конан Банни» в Ямусукро (Кот-д'Ивуар). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Стартовые составы.

Кабо-Верде: Возинья, Лопес, Кошта, Паулу, Морейра, Монтейру, Сантуш, Ленини, Кабрал, Родригеш, Мендеш.

ЮАР: Уильямс, Мвала, Морена, Кекана, Мудау, Мокоена, Модиба, Зване, Ситхоул, Макгола, Тау.

Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро и Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.