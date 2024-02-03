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Кабо-Верде — ЮАР: футболист «Краснодара» Ленини в старте на матч 1/4 финала Кубка Африки

Кабо-Верде — ЮАР: футболист «Краснодара» Ленини в старте на матч 1/4 финала Кубка Африки
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Сегодня, 3 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка африканских наций, в котором встретятся сборные Кабо-Верде и ЮАР. Игра пройдёт на стадионе «Стад Шарль Конан Банни» в Ямусукро (Кот-д'Ивуар). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Кубок африканских наций . 1/4 финала
03 февраля 2024, суббота. 23:00 МСК
Кабо-Верде
1-й тайм
0 : 0
ЮАР

Стартовые составы.

Кабо-Верде: Возинья, Лопес, Кошта, Паулу, Морейра, Монтейру, Сантуш, Ленини, Кабрал, Родригеш, Мендеш.

ЮАР: Уильямс, Мвала, Морена, Кекана, Мудау, Мокоена, Модиба, Зване, Ситхоул, Макгола, Тау.

Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро и Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.

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