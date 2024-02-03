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Сборная Кот-д'Ивуара вдесятером обыграла Мали и прошла в полуфинал КАН

Сборная Кот-д'Ивуара вдесятером обыграла Мали и прошла в полуфинал КАН
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Сегодня, 3 февраля, проходил матч 1/4 финала Кубка африканских наций, в котором встречались сборные Мали и Кот-д'Ивуара. Игра шёл на стадионе «Стад де ла Пе» в Бауке (Кот-д'Ивуар). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу ивуарийцев.

На 17-й минуте игрок Мали Адама Траоре не реализовал 11-метровый удар. На 44-й минуте защитник ивуарийцев Одилон Коссуну получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 72-й минуте Нене Доржеле вывел малийцев вперёд. На 120+2-й минуте Умар Диаките принёс ивуарийцем победу.

Кубок африканских наций . 1/4 финала
03 февраля 2024, суббота. 20:00 МСК
Мали
Окончен
1 : 2
ДВ
Кот-д'Ивуар
1:0 Доржеле – 71'     1:1 Адингра – 90'     1:2 Диаките – 120+2'    
Удаления: Траоре – 120+5' / Коссуну – 43', Диаките – 120+3'

Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро и Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.

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