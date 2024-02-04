Экс-форвард «МЮ» Руни назвал своего любимого партнёра в нападении

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни ответил на вопрос о своём любимом партнёре по линии атаки.

«Тевес. Мне нравилось наше взаимодействие. Мы вдвоём, честно говоря, очень хорошо дополняли друг друга. Обычно, если я играл с Луи Саа, Рудом ван Нистелроем или Робином ван Перси, эти нападающие всегда играли «девятку», а мне доставалась позиция «десятки». С Тевесом мы могли ротироваться, я мог играть «девятку», а он занимал место «десятки», и наоборот. Когда мы теряли мяч, мы были похожи на двух быков, пытающихся вернуть его. Как партнёр по атаке он был тем, с кем мне больше всего нравилось играть», — приводит слова Руни Sport Bible.

38-летний экс-нападающий Уэйн Руни выступал за «Манчестер Юнайтед» с лета 2004 года по лето 2017 года. 39-летний аргентинский экс-форвард Карлос Тевес играл за «красных дьяволов» с августа 2007 года по июнь 2009 года.