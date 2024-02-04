«Ростов» объявил о переходе египетского защитника Эяда Эль-Аскалани

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19-летний защитник египетского клуба «Исмаили» Эяд Эль-Аскалани официально стал игроком «Ростова». Об этом сообщается в телеграм-канале российской команды.

«Добро пожаловать в нашу футбольную семью, Эяд», — говорится в сообщении.

Соглашение рассчитано на пять лет.

Эль-Аскалани — воспитанник клуба «Исмаили». 15 июля 2023 года в матче с «Аль-Иттихадом» он дебютировал за команду в чемпионате Египта. В текущем сезоне Эль-Аскалани сыграл девять матчей в премьер-лиге Египта, отметившись одной результативной передачей.

«Ростов» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. Команда Валерия Карпина набрала 21 очко за 18 туров. Чемпионат России сезона-2023/2024 возобновится в начале марта. В первом туре после возобновления дончане сыграют дома с «Крыльями Советов» 1 марта.