Как складывается сезон для игроков, чьи трансферы в топ-клубы РПЛ сорвались в летнее окно

В летнее окно сорвалось несколько трансферов иностранных игроков в Россию. Пострадали прежде всего топ-клубы РПЛ – «Зенит», «Спартак» и ЦСКА. Никто не знает, как сложились бы карьеры легионеров в нашем чемпионате, но можно проследить за тем, каким получается для этих футболистов нынешний сезон. И сделать определённые выводы о целесообразности их подписания. Рассказываем, кому стало лучше, а кому хуже от несостоявшихся сделок.

Давид Нерес – не перешёл в «Зенит»

Давид Нерес Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Когда «Зенит» получил неожиданно щедрое предложение по Малкому из Саудовской Аравии и быстро продал лучшего бомбардира прошлого сезона РПЛ, у клуба появилась задача поиска более-менее равноценной замены. Первой кандидатурой в шорт-листе сине-бело-голубых был Давид Нерес из «Бенфики». Руководители «Зенита» вступили в переговоры с лиссабонскими коллегами, но на предложение выкупить 26-летнего бразильца услышали шокирующий ответ – только за € 100 млн. Переговоры какое-то время продлились – сообщалось, что петербуржцы договорились с самим вингером о деталях контракта. Но с «Бенфикой» общего языка всё же не нашли – перед Лигой чемпионов «орлы» решили оставить ценного игрока у себя.

В случае с трансфером Нереса некоторые вопросы вызывала склонность бразильца к травмам в последние годы. Вот и нынешний сезон – не исключение. Вингер неплохо начал его в чемпионате Португалии, набрал 1+4 в девяти матчах. Но в ЛЧ у Давида было три игры без голов и результативных передач, а в октябре бразилец получил повреждение мениска и выбыл почти на три месяца. Только на днях впервые вышел на замену после травмы, сыграл минуты три. Может, и к лучшему для «Зенита», что летом сорвался дорогой новичок.

Родриго Нестор – не перешёл в «Зенит»

Родриго Нестор Фото: Ricardo Moreira/Getty Images

Если бы летом из «Зенита» ушёл Вендел, петербургский клуб, по всей видимости, взял бы на его место полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора. В Бразилии писали об активных переговорах между клубами, информацию подтвердил представитель игрока. Впрочем, по словам агента Андре Кюри, плотно связанного с «Зенитом», высока вероятность, что и зимой 2024-го трансфер Нестора в петербургский клуб состоится. Правда, для этого кто-то из легионеров должен уйти. Например, играющий на этой позиции Ду Кейрос – в аренду.

Так или иначе, Родриго пока остаётся футболистом «Сан-Паулу». Он доиграл в команде сезон-2023: в 42 матчах чемпионата, Кубка Бразилии и Южноамериканского Кубка набрал 2+6. Во многом благодаря ему «Сан-Паулу» взял Кубок Бразилии. В двухматчевом финале с «Фламенго» (1:0 в гостях и 1:1 дома) 23-летний хавбек сделал голевой пас в первой игре и забил решающий гол в ответной. Единственной неприятностью для полузащитника на финише сезона стала травма колена, полученная в начале ноября. Возвращение Нестора на поле ждут в феврале 2024-го.

Давинсон Санчес – не перешёл в «Спартак»

Давинсон Санчес Фото: Ahmad Mora/Getty Images

Ещё до подписания Срджана Бабича «Спартак» вёл других центральных защитников – Страхиню Эраковича и Давинсона Санчеса. Первый в итоге ушёл в «Зенит», а вот переход 27-летнего колумбийца сорвался по причинам, не связанным с конкурентной борьбой за игрока. Агент Санчеса объяснил, что АПЛ и английское правительство заблокировали трансферы в Россию.

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал, почему Давинсон не оказался в московском клубе:

«Летом у нас были варианты усиления, которые казались интересными и сорвались по той причине, что либо сам футболист, либо команда, которая его продавала, не захотели подписывать соглашение с российским клубом. Многое было сделано для того, чтобы пригласить к нам защитника Давинсона Санчеса из «Тоттенхэма». И он сам был готов ехать, но сделка сорвалась. Это из-за АПЛ? Мне кажется, да» (в интервью для РБК).

Сообщалось, что «Спартак» договорился о покупке Санчеса за € 12 млн. А в итоге колумбиец перешёл в «Галатасарай» за € 9,5 млн. Вероятно, сам защитник проиграл в деньгах, зато получил возможность сыграть в Лиге чемпионов. Давинсон получил место в стартовом составе, провёл 14 матчей и набрал 1+1. Кстати, голевую передачу сделал в игре с «Манчестер Юнайтед» в ЛЧ. Но в конце ноября получил травму и пропустил более месяца.

Рожерио – не перешёл в «Спартак»

Рожерио Фото: Alex Grimm/Getty Images

В «Спартаке» не появился бы Олег Рябчук, если бы до этого удалось закрыть трансфер левого защитника «Сассуоло» Рожерио. 25-летний бразилец был близок к переходу в московский клуб, но политика и тут сорвала красно-белым многообещающий трансфер. Директор «Сассуоло» Джованни Карневали признал это в интервью для La Gazzetta dello Sport:

«Переговоры вёл его агент, было очень серьезное предложение на € 8 млн. Обдумав все, мы решили отказать. Этические причины: не хотим иметь дело с русскими. Мы хотели, чтобы осознание того, что нельзя вести дела с определенной страной, возобладало. И да, ценой потери его бесплатно. Не было такого, что Рожерио больше нет на рынке. Он есть. Но выбор был другого характера».

Принципиальность стоила «Сассуоло» € 2,5 млн. Рожерио в итоге перешёл в «Вольфсбург» за € 5,5 млн. Там бразилец играет нерегулярно. Провёл 11 матчей в Бундеслиге и Кубке Германии, в стартовом составе – девять. Забил один мяч — в ворота «РБ Лейпциг». Не сказать, чтобы как-то выделялся своей статистикой, но, похоже, и ему мешают болячки.

Жуниньо Капишаба – не перешёл в ЦСКА

Жуниньо Капишаба Фото: Ricardo Moreira/Getty Images

Один из самых интересных трансферов ЦСКА также не состоялся летом из-за политического давления. Армейцы договорились с «Ред Булл Брагантино» о покупке левого защитника Жуниньо Капишаба за € 7 млн. 26-летний игрок паковал чемоданы в Москву, но только зря тратил время. Боссы бразильского клуба из Европы наложили вето на сделку с представителем России. Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал для «Чемпионата» о срыве перехода:

«В СМИ распространяется неверная информация о непредоставлении нашей стороной банковских гарантий по платежу за Жуниньо Капишаба, по которому клубы уже достигли принципиальной договорённости. Это неправда. Нам в письменной форме сообщили о блокировке трансфера со стороны австрийского головного офиса «Ред Булл», а обсуждения банковских гарантий не было в принципе».

Жуниньо Капишаба выдал хороший сезон-2023. По оценкам Whoscored.com, он вообще вошёл в топ-7 игроков бразильской Серии А. Сыграл 43 матча в чемпионате, Кубке Бразилии и Южноамериканском Кубке, забил три мяча и сделал четыре голевые передачи. Стал лучшим во всей лиге по перехватам и попал в топ-11 по количеству пасов под удар. В общем, жаль, что не доехал до РПЛ.

Велингтон – не перешёл в ЦСКА

Велингтон Фото: Miguel Schincariol/Getty Images

После того как в ЦСКА поняли, что Жуниньо Капишаба «к нам не поедет», столичный клуб переключился на левого защитника «Сан-Паулу» Велингтона. Его трансфер стоил приблизительно тех же денег. Но время уже поджимало – летнее окно захлопывалось. 22-летний игрок прошёл в Бразилии медосмотр, результаты которого оставили у армейцев вопросы. В конце концов решили Веллингтона не подписывать.

«Прекрасно знали, что Велингтон был травмирован полгода назад, у него была операция, и мы следили за процессом реабилитации, – объяснял главный тренер ЦСКА Владимир Федотов. – Игрок выходил на поле, и был отрезок, где он даже провёл несколько матчей подряд. Однако когда мы приобретаем игрока за хорошие деньги, он нужен нам на футбольном поле, а не на условной дополнительной реабилитации. Поэтому сейчас было принято такое решение».

После травмы Велингтон не всегда попадал в основу «Сан-Паулу». Сыграл 22 матча во всех турнирах (с первых минут – 14), результативных действий не совершал. Но, несмотря на это, левый защитник стал лучшим в команде по количеству точных кроссов и передач под удар за весь сезон Серии А. Разговоры о бразильцах в ЦСКА ходили и после закрытия летнего окна, но трансфер Данила Кругового из «Зенита» решил вопрос с левым латералем.