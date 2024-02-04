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«Слишком много шума». Деку — о сорвавшемся переходе Бергвалля в «Барселону»

«Слишком много шума». Деку — о сорвавшемся переходе Бергвалля в «Барселону»
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Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал тот факт, что 18-летний полузащитник Лукас Бергвалль, который был близок к переходу в каталонский клуб, в последний момент предпочёл продолжить карьеру в «Тоттенхэме».

«У нас есть чёткий план: мы намерены подписывать только тех игроков, которые действительно хотят играть за «Барселону». Да, мы вели переговоры по Бергваллю, но мы следим и за другими талантами, поэтому пресса уделяет слишком большое внимание этой ситуации», — приводит слова Деку The Sun.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в минувшем сезоне Бергвалль принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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