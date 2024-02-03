«Тоттенхэм» объявил о подписании 18-летнего Бергвалля, которым интересовалась «Барселона»

18-летний полузащитник Лукас Бергвалль стал игроком лондонского «Тоттенхэма».

«В день его 18-летия мы рады сообщить, что достигли соглашения о том, что Лукас Бергвалль переходит в наш клуб из «Юргордена», — сказано в официальном аккаунте лондонского клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

Трудовое соглашение футболиста рассчитано до 2029 года. Однако подчёркивается, что Бергвалль присоединится к «Тоттенхэму» 1 июля 2024 года.

В минувшем сезоне Бергвалль принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что 18-летний футболист крайне близок к переходу в «Барселону», однако «Тоттенхэм» смог убедить Бергвалля подписать контракт именно с ним.