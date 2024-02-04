Нападающий «Сочи» Гуарирапа назвал целью получить вызов в сборную Венесуэлы

Венесуэльский форвард Сауль Гуарирапа, выступающий за «Сочи», заявил, что заинтересован в том, чтобы его пригласили выступать за национальную команду.

«Да, это моя цель, дебютировать за основную команду своей страны. Действительно, я играл за разные возрасты молодёжных сборных. В частности, U21 — мы играли с Францией в финале. Также, когда я играл за U23, у нас тоже была хорошая команда. Сейчас моя главная цель — дебютировать за основную сборную. И я надеюсь, что если я буду хорошо играть в Сочи, то меня обязательно вызовут в главную сборную», — сказал Гуарипапа в интервью пресс-службе клуба.

Футболист признался, что в начале спортивный карьеры родители хотели отдать его заниматься бейсболом, так как этот вид спорта в Венесуэле популярнее футбола.

«Мои родители всегда на праздники, на Рождество всегда мне дарили разные вещи и экипировку для бейсбола. Я пробовал сначала играть в бейсбол, но быстро понял, что это не моё. Я увлекался футболом. Я смотрел на Месси, Роналду и мне хотелось именно играть в футбол, поэтому я и выбрал именно этот спорт», — пояснил форвард.

Изначально Сауль Гуарирапа выступал на позиции вратаря несколько лет, но впоследствии наставник юного спортсмена предложил ему начать выступать на позиции нападающего.

«Тренер увидел, что я хочу играть впереди и хочу забивать голы, и он сказал мне: попробуй! И в том матче, когда он мне сказал это, мне удалось забить три гола. И уже с того времени я всегда играл на позиции нападающего», — добавил Гуарипапа.

По словам футболиста, выступать за «Каракас» в молодёжной команде он начал в 2017 году в возрасте 15 лет. Форвард отметил, что в первые дни, выступая за клуб, он чувствовал себя «немного не в своей тарелке», потому что был вдали от своего дома. Но впоследствии спортсмен смог адаптироваться к новой обстановке и почувствовал уверенность в себе.

Саулю Гуарирапе 21 год. Он является воспитанником футбольного клуба «Каракас». В январе текущего года форвард перешёл в «Сочи». Сделка представляет собой аренду с правом выкупа по окончании сезона-2023/2024.

В 2023 году футболист провёл за «Каракас» 32 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал шесть голевых передач. Гуарирапа выступает за олимпийскую сборную Венесуэлы. Также на его счету несколько матчей за молодёжку национальной команды. По оценке интернет-портала Transfermarkt рыночная стоимость венесуэльца составляет € 400 тысяч.