Источник: «Зенит» подпишет Макарчука из «Сочи» за € 5 млн на замену Круговому

Санкт-петербургский «Зенит» подпишет защитника «Сочи» Артёма Макарчука на замену Даниле Круговому, который перешёл в ЦСКА, сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, «Зенит» интересовался Макарчуком ранее, однако такой трансфер ослабит «Сочи» в борьбе за сохранение прописки в РПЛ, и поэтому сине-бело-голубые отказались от такого перехода. При этом, по последним данным, сочинцы вскоре усилятся защитником Яхьёй Аттийят-аллахом, из-за чего сине-бело-голубые вновь заинтересовались Артёмом и готовы предложить за него € 5 млн. Также эту информацию подтверждают источники «Чемпионата».

Напомним, ранее «Зенит» хотел подписать Наира Тикнизяна из «Локомотива», но не договорились с игроком по зарплате, а также Дмитрия Скопинцева, однако «Динамо» запросило за него € 14 млн.

Макарчук в нынешнем сезоне сыграл 19 матчей во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Артёма составляет € 2,5 млн.