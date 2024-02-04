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Агент Куликова прокомментировал информацию об интересе «Торпедо» к игроку

Агент Куликова прокомментировал информацию об интересе «Торпедо» к игроку
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Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Даниила Куликова, прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в московское «Торпедо».

«Мы с уважением относимся к пожеланиям каждого клуба, обращающегося к нам. Конечно, мы прорабатываем все варианты.

С руководством «Торпедо» мы договорились встретиться, чтобы познакомиться. Но никаких предложений на бумаге по Куликову от клуба не было», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее стало известно, что полузащитники «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский и Даниил Куликов не поехали на первый сбор с командой. Сегодня, 4 февраля, появилась информация, что игроки могут перейти в московское «Торпедо».

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