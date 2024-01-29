«Не играл три года. Меня даже не взяли в супермаркет». Что за новичков берёт «Локомотив»

«Локомотив» можно отнести к группе команд, которые во второй части сезона будут бороться за чемпионство – отставание от «Краснодара» в семь очков отыграть теоретически реально. Претенденту на золото РПЛ нужно только усилить состав, но к концу января у железнодорожников всё ещё нет новичков. Впрочем, по имеющейся информации, в ближайшее время появятся сразу двое – Жерзино Ньямси и Саид Хамулич. Один должен укрепить оборону, а второй – атаку. Знакомимся с новыми легионерами коллектива Михаила Галактионова.

Жерзино Ньямси: в чемпионат России — из Лиги 1

Центральный защитник Ньямси переезжает в РПЛ из серьёзного чемпионата – французского. У Жерзино под сотню матчей в Лиге 1, 27-летний игрок, судя по возрасту, находится в самом расцвете сил. В последнее время писали об интересе к французу с камерунскими корнями со стороны «Вулверхэмптона», «Фулхэма», «Бёрнли», «Шеффилд Юнайтед», «Салернитаны», «Андерлехта» и неназванного клуба из Бундеслиги. Но либо этот интерес не вылился во что-то конкретное, либо предложение железнодорожников оказалось самым выгодным для Ньямси. Так или иначе приятно опередить в борьбе за футболиста представителей топ-лиг Европы.

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Локомотив» заплатит «Страсбургу» за француза € 3,5 млн + бонусы. Это даже несколько меньше суммы, в которую Жерзино оценивает Transfermarkt – € 5 млн. Сам легионер подпишет контракт с московским клубом на три с половиной года.

Жерзино Ньямси Фото: Imago/TASS

Ни для кого не секрет, что центр обороны – слабое звено «Локомотива». Хотя игроков на эту позицию в распоряжении тренера вроде бы достаточно: Лукас Фассон, Евгений Морозов, Егор Погостнов, Иван Кузьмичёв. Вдобавок в команде ждут возвращения Станислава Магкеева. Но первые четверо – молодые и нестабильные центральные защитники, а последний не играл из-за второго за карьеру разрыва крестообразной связки с мая 2023-го. Кто знает, когда Магкеев вернёт свою лучшую форму? Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов со свойственной ему откровенностью говорил об этой проблеме в сентябре:

«Слуцкий считает, что мне некомфортно с молодыми защитниками? Не только мне, а всем, кто играет в центре поля. Такое присутствует, Викторович правильно подметил. Реально иногда не знаешь, чего ждать. Бывает, открываешься под них, а они длинную дают. А при длинной передаче надо бежать на подбор — но из-за того, что мы уже открылись под защитников, подбор мы проигрываем. Но ничего – ребята молодые, со временем всё устаканится».

Ньямси, конечно, опытнее, мужиковатее. Рост – 195 см, физической силы более чем достаточно. Поиграл в Лиге 1 за родной «Ренн», а в «Страсбург» перешёл летом 2021-го за € 1,5 млн. В нынешнем сезоне принял участие в 13 матчах (все – в основе), а с начала декабря не выходит на поле из-за повреждения мышц живота. Но до возобновления сезона РПЛ у Жерзино достаточно времени, чтобы восстановиться. Вообще, за последние полтора года у Ньямси было четыре повреждения – пропустил в общей сумме четыре месяца.

В рейтинге центральных защитников от Whoscored, сыгравших как минимум 10 матчей в этом сезоне Лиги 1, Ньямси занимает скромное 40-е место со средней оценкой 6,53 балла. В составе «Страсбурга» он второй по количеству точных передач (555) и выносов из штрафной (63). Третий – по точным длинным передачам (39, при 49% точности). Кроме того, новичок «Локо» входит в топ-3 по успешным верховым единоборствам (20), а всего выигрывает 57% единоборств (наверху – 65%). Больше из его статистики выделить нечего. Но очевидно, что Жерзино – это как минимум усиление на стандартах.

Саид Хамулич: отказался надевать радужную повязку — сослали в Россию

Форвард Хамулич переходит в «Локомотив» на правах аренды с опцией выкупа. Как стало известно «Чемпионату», железнодорожники смогут выкупить родившегося в Нидерландах боснийца за € 2,6 млн. 23-летний игрок принадлежит «Тулузе», но первую часть нынешнего сезона отыграл в аренде за «Витесс». Результативность Саида не назовёшь выдающейся, особенно для славящегося открытым футболом голландского чемпионата: сыграл 14 матчей (в основе – девять), не забил ни мяча и отдал одну голевую передачу. Правда, «Витесс» деградировал до такой степени, что свалился на последнее место Эредивизии. Тут сложно феерить.

Саид Хамулич Фото: Zuma/TASS

Любопытно, что Хамулича выставили из «Тулузы» после того, как он наряду ещё с тремя игроками команды отказался надевать радужную повязку в поддержку акции против гомофобии во Франции. Это случилось в мае 2023-го, и тогда Саида исключили из заявки на матч с «Нантом». Таким образом, в Тулузе босниец провёл всего полгода: французский клуб выкупал его у польской «Стали» в январе прошлого года за € 2,5 млн. В Лиге 1 нападающий успел сыграть всего шесть матчей без результативных действий. Кстати, точно такая же статистика у Хамулича и в сборной Боснии и Герцеговины, за которую он дебютировал в июне 2023-го. Но Саид взял с «Тулузой» трофей – Кубок Франции, правда, в финале с «Нантом» (5:1) просидел на скамейке запасных до финального свистка.

Вообще, карьера Хамулича развивалась нестандартно. Пройдя академии нескольких голландских клубов, нападающий начинал выступать на профессиональном уровне в чемпионате… Литвы. Поиграл за «Дайнаву» и «Судуву». Вот там Саид забивал на зависть любому – 22 гола в 49 матчах. Потом судьба закидывала его в Болгарию и Польшу, а оттуда – во Францию.

В Литве Хамулич оказался, потому что не имел никаких вариантов после того, как его в 2021-м выставили из академии «Гоу Эхед Иглз» и взяли только в любительскую команду «Квик Бойз».

«Я не играл в футбол с 17 до 20 лет, – рассказывал Хамулич в интервью голландским СМИ. – Сидел дома на диване без образования и работы. Меня даже не взяли на работу в супермаркет. Я был в отчаянии и не знал, что делать. Хотел чем-то заняться. Мои родители волновались, это вызывало большой стресс. К моменту стажировки в Литве я накопил несколько сотен евро. Ровно столько, чтобы заплатить за билеты на самолёт. Получил эти деньги, устроившись доставщиком в турецком магазине. Зарабатывал € 5 в час и работал сверхурочно. Просмотр в Литве был внезапным. Я уже собирал вещи, не получив контракт, но в последний день забил в тренировочном матче гол местному топ-клубу. Внезапно передо мной появился русский владелец, и я подписал двухлетний контракт».

Боснийский новичок «Локомотива» тоже впечатляет своими физическими данными. Рост – под 190 см, желания давить и забивать – хоть отбавляй. Тем не менее в «Витессе» он только четвёртый по ударам (17) и пятый – по попаданиям в створ (4). При этом упустил два «больших шанса» забить. По количеству передач под удар – и вовсе за пределами топ-10 в команде (5). Оценка нападающего по сезону от Whoscored очень низкая – 6,13 балла. С такой статистикой неудивительно, что Transfermarkt оценивает его лишь в € 1 млн.

Но раз «Локомотив» подписывает Хамулича, значит, в Черкизове убеждены, что босниец усилит состав. На чьё место берут Саида, пока непонятно. Может, Артём Дзюба всё-таки собрался в Китай к Леониду Слуцкому?