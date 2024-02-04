«Манчестер Юнайтед» разгромил «Вест Хэм» благодаря дублю Гарначо и голу Хойлунда

Завершился матч 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм Юнайтед». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Главным арбитром встречи выступал Эндрю Мэдли. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Манчестер Юнайтед» не оставил шансов своему сопернику — 3:0.
Манкунианцы вышли вперёд на 23-й минуте. Голом отметился форвард Расмус Хойлунд, откликнувшийся на передачу Каземиро. Во втором тайме ещё два мяча удалось записать на свой счёт вингеру «красных дьяволов» Алехандро Гарначо. Матч так и завершился — 3:0.
После 23 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков и занимает шестое место. «Вест Хэм» после аналогичного количества матчей в АПЛ заработал 36 очков и расположился на седьмой строчке.
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