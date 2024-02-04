«Челси» проиграл «Вулверхэмптону» и опустился на 11-е место в АПЛ

Сегодня, 4 февраля, в матче 23-го тура английской Премьер-лиги встретились «Челси» и «Вулверхэмптон». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Тимом Робинсоном. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени. «Челси» проиграл «Вулверхэмптону» со счётом 2:4.

В начале встречи, на 19-й минуте, Коул Палмер открыл счёт в матче, выведя «Челси» вперёд. Вскоре, на 22-й минуте, Матеус Кунья сравнял счёт. Под конец первой половины, на 43-й минуте, Аксель Дисаси забил автогол, благодаря чему «Вулверхэмптон» вышел вперёд.

Во втором тайме, на 63-й минуте, Кунья оформил дубль, удвоив преимущество «волков». На 82-й минуте Кунья реализовал пенальти, оформив хет-трик. Вскоре, на 86-й минуте, Тиаго Силва с передачи Михаила Мудрика отыграл один мяч, установи окончательный счёт встречи — 4:2, победа «Вулверхэмптона».

После результата данного матча «Челси» опустился на 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 31 очко за 23 матча. «Вулверхэмптон» же поднялся на 10-ю строчку, заработав 32 очка. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль» (51).