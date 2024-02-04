Марцел Личка объяснил, почему «Динамо» во втором матче подряд пропускает два быстрых гола

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка объяснил, почему команда во втором матче подряд пропускает два быстрых гола.

«Ребята много работают и выходят на поле на усталых ногах. Для «Канвона» это была принципиальная игра, потому что они очень уважают историю «Динамо» и усердно готовились к ней. Мы же играли два матча двумя разными составами и не гнались за результатами. Результаты должны быть положительными в чемпионате, а не на сборах. Здесь мы работаем и стараемся подготовиться к возобновлению сезона», — приводит слова Лички пресс-служба клуба.

Напомним, сегодня, 4 февраля, «Динамо» сыграло вничью с южнокорейским «Канвоном» (2:2), пропустив мячи на пятой и восьмой минутах. А 3 февраля московская команда обыграла болгарский «Ботев» (3:2), где пропустила мячи на второй и 18-й минутах.