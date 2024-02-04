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Марцел Личка объяснил, почему «Динамо» во втором матче подряд пропускает два быстрых гола

Марцел Личка объяснил, почему «Динамо» во втором матче подряд пропускает два быстрых гола
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка объяснил, почему команда во втором матче подряд пропускает два быстрых гола.

«Ребята много работают и выходят на поле на усталых ногах. Для «Канвона» это была принципиальная игра, потому что они очень уважают историю «Динамо» и усердно готовились к ней. Мы же играли два матча двумя разными составами и не гнались за результатами. Результаты должны быть положительными в чемпионате, а не на сборах. Здесь мы работаем и стараемся подготовиться к возобновлению сезона», — приводит слова Лички пресс-служба клуба.

Напомним, сегодня, 4 февраля, «Динамо» сыграло вничью с южнокорейским «Канвоном» (2:2), пропустив мячи на пятой и восьмой минутах. А 3 февраля московская команда обыграла болгарский «Ботев» (3:2), где пропустила мячи на второй и 18-й минутах.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
04 февраля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо
Москва, Россия
Окончен
2 : 2
Канвон
Канвон, Южная Корея
0:1 Ян – 5'     0:2 Хон – 8'     1:2 Тюкавин – 18'     2:2 Назаренко – 56'    
Удаления: Смелов – 81' / нет
Товарищеские матчи (клубы) - 2024
03 февраля 2024, суббота. 13:00 МСК
Ботев П
Пловдив, Болгария
Окончен
2 : 3
Динамо
Москва, Россия
1:0 Николов – 2'     2:0 Николов – 19'     2:1 Смолов – 23'     2:2 Карраскаль – 45+1'     2:3 Чупаёв – 89'    
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