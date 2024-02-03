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Марцел Личка объяснил, почему смотрел матч «Динамо» с «Ботевом» с трибуны

Марцел Личка объяснил, почему смотрел матч «Динамо» с «Ботевом» с трибуны
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, почему смотрел контрольный матч с болгарским «Ботевом» (2:3) с трибуны.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
03 февраля 2024, суббота. 13:00 МСК
Ботев П
Пловдив, Болгария
Окончен
2 : 3
Динамо
Москва, Россия
1:0 Николов – 1'     2:0 Николов – 17'     2:1 Смолов – 21'     2:2 Карраскаль – 45'     2:3 Чупаёв – 90'    

«Сегодня у нас тренировалась группа футболистов, которая будет играть завтра. Также у них будет занятие в пять часов. У нас достаточно тренеров, которые могут дать установку на игру и руководить ей. Поэтому я потом сел на трибуну и смотрел футбол оттуда.

Готовы ли футболисты уже играть по 90 минут? Да, им было тяжело, так как в четверг они получили большую нагрузку. У нас ещё месяц до возобновления сезона, так что продолжаем хорошую работу плюс добавляем игровую практику. 90 минут – это хорошая подготовка, ведь после 60–70 минут ноги уже не такие свежие и приходится больше думать, чтобы принимать правильные решения», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

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