Марцел Личка объяснил, почему смотрел матч «Динамо» с «Ботевом» с трибуны

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, почему смотрел контрольный матч с болгарским «Ботевом» (2:3) с трибуны.

«Сегодня у нас тренировалась группа футболистов, которая будет играть завтра. Также у них будет занятие в пять часов. У нас достаточно тренеров, которые могут дать установку на игру и руководить ей. Поэтому я потом сел на трибуну и смотрел футбол оттуда.

Готовы ли футболисты уже играть по 90 минут? Да, им было тяжело, так как в четверг они получили большую нагрузку. У нас ещё месяц до возобновления сезона, так что продолжаем хорошую работу плюс добавляем игровую практику. 90 минут – это хорошая подготовка, ведь после 60–70 минут ноги уже не такие свежие и приходится больше думать, чтобы принимать правильные решения», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».