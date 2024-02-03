Марцел Личка объяснил, почему смотрел матч «Динамо» с «Ботевом» с трибуны

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, почему смотрел контрольный матч с болгарским «Ботевом» (2:3) с трибуны.
«Сегодня у нас тренировалась группа футболистов, которая будет играть завтра. Также у них будет занятие в пять часов. У нас достаточно тренеров, которые могут дать установку на игру и руководить ей. Поэтому я потом сел на трибуну и смотрел футбол оттуда.
Готовы ли футболисты уже играть по 90 минут? Да, им было тяжело, так как в четверг они получили большую нагрузку. У нас ещё месяц до возобновления сезона, так что продолжаем хорошую работу плюс добавляем игровую практику. 90 минут – это хорошая подготовка, ведь после 60–70 минут ноги уже не такие свежие и приходится больше думать, чтобы принимать правильные решения», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».
- 3 февраля 2024
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