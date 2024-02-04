«Кажется, всё плохо, нам остаётся только молиться». Тен Хаг — о травме Лисандро Мартинеса

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об очередной травме центрального защитника своей команды Лисандро Мартинеса. Напомним, аргентинец получил повреждение в матче 23-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (3:0). Игрока обороны пришлось заменить на 71-й минуте.

«Травма Мартинеса? Кажется, всё плохо, нам остаётся только молиться. Мы будем ждать результаты медицинского обследования, но нам действительно очень грустно. Похоже, ему снова придётся пропустить несколько игр из-за повреждения», – приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Мартинес перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» минувшим летом за € 57,37 млн. В нынешнем сезоне защитник провёл всего девять матчей во всех турнирах из-за постоянных повреждений, в которых отметился одним ассистом. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.