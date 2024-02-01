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«Никогда бы не купил такого низкого защитника, как Мартинес». Каррагер — о росте Лисандро

«Никогда бы не купил такого низкого защитника, как Мартинес». Каррагер — о росте Лисандро
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Футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался об антропометрии центрального защитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины Лисандро Мартинеса. Напомним, рост игрока обороны «красных дьяволов» – 175 сантиметров.

«Меня беспокоит рост Мартинеса. Если бы я был тренером, я бы никогда не купил такого низкого центрального защитника, хотя дело не только в антропометрии. В целом Лисандро мне нравится как игрок, он боец с хорошим контролем мяча.

Однако я убеждён, что у пары центральных защитников должен быть рост 190-195 см, как минимум для игры на стандартах. У команды обязаны быть хотя бы эти два столпа», – приводит слова Каррагера Daily Mail.

Мартинес перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» минувшим летом за € 57,37 млн. В текущем сезоне защитник провёл всего лишь восемь матчей во всех турнирах из-за травмы, в которых отметился одним ассистом. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

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