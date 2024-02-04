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Тьяго Алькантара появился на поле впервые за девять месяцев

Тьяго Алькантара появился на поле впервые за девять месяцев
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Центральный полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара вышел на замену в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (1:3). Испанец поменял на 85-й минуте защитника Джозефа Гомеса. Таким образом, это первое появление Алькантары на поле за девять месяцев. Игрок отсутствовал на протяжении долгого времени из-за серьёзной травмы бедра.

В последний раз 32-летний хавбек появлялся на поле в официальном матче 26 апреля прошлого года. Это произошло в матче 33-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (2:1).

Англия - Премьер-лига . 23-й тур
04 февраля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
3 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Сака – 14'     1:1 Магальянс – 45+3'     2:1 Мартинелли – 67'     3:1 Троссард – 90+2'    
Удаления: нет / Конате – 88'

Алькантара выступает за «Ливерпуль» с 2020 года. В прошлом сезоне полузащитник провёл за мерсисайдцев 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

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