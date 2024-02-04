Мудрик совершил первое результативное действие в 2024 году
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Вингер «Челси» Михаил Мудрик оформил голевую передачу на Тьяго Силву в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (2:4). Таким образом, этот ассист стал первым результативным действием украинского футболиста в 2024 года. Отметим, что атакующий игрок выходил на поле в стартовом составе «синих» только в одном из шести матчей в новом году.
Англия - Премьер-лига . 23-й тур
04 февраля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 4
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Палмер – 19' 1:1 Кунья – 22' 1:2 Дисаси – 43' 1:3 Кунья – 63' 1:4 Кунья – 82' 2:4 Тьяго Силва – 86'
Мудрик перешёл в «Челси» в январе прошлого года за € 70 млн. В текущем сезоне вингер провёл за «синих» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2031 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.
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