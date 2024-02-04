Мудрик совершил первое результативное действие в 2024 году

Вингер «Челси» Михаил Мудрик оформил голевую передачу на Тьяго Силву в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (2:4). Таким образом, этот ассист стал первым результативным действием украинского футболиста в 2024 года. Отметим, что атакующий игрок выходил на поле в стартовом составе «синих» только в одном из шести матчей в новом году.

Мудрик перешёл в «Челси» в январе прошлого года за € 70 млн. В текущем сезоне вингер провёл за «синих» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2031 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.